القنصلية الأمريكية في البصرة تطالب الأمن العراقي بحمايتها من المحتجين

أفاد مصدر أمني في قوات الأمن العراقية بأن القنصلية الأمريكية في البصرة طلبت مساعدة الحكومة العراقية لتأمين المنطقة المحيطة بها، مؤكدة تطويقها من قبل المحتجين.

وقال المصدر لـ:RT إن القوات الأمنية قطعت الطرق المؤدية إلى القنصلية الأمريكية بعد أن طلب الجانب الأمريكي المساعدة لمنع وصول المحتجين إلى المنطقة، وذلك على خلفية حرق المحتجين القنصلية الإيرانية بالمدينة.

وأضاف المصدر أن المئات من المحتجين كانوا يطوقون القنصلية الأمريكية في البصرة.

تأتي هذه التطورات بعد أن أضرمت مجموعات من المحتجين النيران بمقر القنصلية الإيرانية في البصرة ما أدى إلى احتراقه بالكامل.

وسبق أن عبرت القنصلية الأمريكية في البصرة عن قلقها الشديد إزاء "العنف في بعض المظاهرات الأخيرة"، مؤكدة على حق العراقيين في التجمع السلمي وطلب الخدمات من حكومتهم والتعبير عن آرائهم.

ودعت القنصلية الأمريكية المحتجين إلى الالتزام بسلمية التظاهر واحترام الملكيات العامة والخاصة، وحثت الحكومة العراقية على إجراء تحقيق في جميع ادعاءات استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

المصدر: RT + القنصلية الأمريكية في البصرة