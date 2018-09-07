حكومة العراق تعقد السبت جلسة طارئة لاستصدار "قرارات مهمة"

كشف مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء سيعقد غدا السبت جلسة طارئة بشأن الأزمة في محافظة البصرة جنوب العراق منوها بقرارات واعدة.

وقال المصدر في حديث لــRT" إن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، "دعا أعضاء حكومته إلى عقد جلسة طارئة يوم غد السبت لمناقشة أزمة البصرة"، مبينا أن "قرارات مهمة ستصدر في تلك الجلسة".

وتشهد البصرة العراقية منذ عدة أيام احتجاجات جماهيرية غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين.

وقد تم خلال الاحتجاجات إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية، فضلا عن تكرار إحراق ديوان المحافظة، وكذلك دار استراحة ديوان المحافظة.

واليوم اقتحمت مجموعات المحتجين في البصرة مقر القنصلية الإيرانية في المدينة وأضرمت النيران فيه.

كما هاجم المتظاهرون المقر الرئيسي لهيئة الحشد الشعبي في مدينة البصرة وأحرقوا إحدى سياراته، كما اقتحموا مستشفى تابعا له واحتجزوا عددا من الجرحى.

وعلى خلفية هذه التطورات فرضت القوات الأمنية في البصرة حظرا شاملا على التجوال في عموم مناطق المحافظة في إطار ردها على إحراق عدد كبير من مقار الأحزاب السياسية.

المصدر: RT