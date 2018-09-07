التحالف الدولي يجري تدريبات عسكرية في التنف السورية

أعلن الجيش الأمريكي أن قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن أطلقت اليوم مناورات عسكرية في شرق سوريا، بالتنسيق السابق مع روسيا.

وذكرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية Centcom في بيان نشرته اليوم أن هذه التدريبات تجرى في سبيل تحسين المهارات القتالية لقوات التحالف في عمليات مكافحة الإرهاب، موضحا أن التدريبات تشمل عملية إنزال وحدة قتالية بحجم سرية، حيث سينفذ العسكريون الرمايات القتالية بالنيران الحية قبل مغادرة منطقة خفض التوتر بقطر 110 كلم حول قاعدة التنف قرب الحدود الأردنية.

وذكر البيان أن هذه التدريبات تجرى بالتنسيق المسبق مع الجانب الروسي عبر القنوات الخاصة بمنع وقوع الحوادث بين الطرفين.

وشدد المتحدث باسم Centcom الكابتن البحري بيل أوربان على أن القوات المشاركة في التدريبات سوف تظهر قدراتها على الانتشار بشكل سريع وضرب الأهداف باستخدام القوات البرية والجوية المتكاملة والانسحاب بشكل عاجل، مشيرا إلى أن مثل هذه التدريبات تعزز قدرات التحالف القتالية على دحر تنظيم "داعش".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اتهمت الولايات المتحدة غير مرة بتدريب مسلحين في قاعدة التنف.

المصدر: Centcom