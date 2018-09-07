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بشار الجعفري مخاطبا ممثل دولة الكويت: قابيل وهابيل ليسا كذلك!

أخبار العالم العربي

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وجه مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي بشار الجعفري ملاحظة إلى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله خلال جلسة مجلس الأمن التي جرت مساء اليوم.

وسرد الجعفري في كلمته 3 حالات لأشخاص يحملون الجنسية الكويتية، قال إنهم "استدعوا الإرهابيين إلى سوريا".

وأكد أن دمشق ساهمت في الأمم المتحدة بوضع أحدهم على قوائم الإرهاب.

وبعد ذلك قال:"لقد قلتم إننا أشقاء.. أي أشقاء.. قابيل وهابيل ليسا كذلك".

المصدر: RT

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