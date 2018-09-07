بشار الجعفري مخاطبا ممثل دولة الكويت: قابيل وهابيل ليسا كذلك!

وجه مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي بشار الجعفري ملاحظة إلى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله خلال جلسة مجلس الأمن التي جرت مساء اليوم.

وسرد الجعفري في كلمته 3 حالات لأشخاص يحملون الجنسية الكويتية، قال إنهم "استدعوا الإرهابيين إلى سوريا".

وأكد أن دمشق ساهمت في الأمم المتحدة بوضع أحدهم على قوائم الإرهاب.

وبعد ذلك قال:"لقد قلتم إننا أشقاء.. أي أشقاء.. قابيل وهابيل ليسا كذلك".

المصدر: RT