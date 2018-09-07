الخارجية العراقية "تأسف" لحرق القنصلية الإيرانية في البصرة

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن "أسفها" لحرق القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة، جنوب العراق، مؤكدة "رفضها" لاستهداف البعثات الدبلوماسية.

وقال بيان للخارجية تلقت RT نسخة منه إنه "في الوقت الذي نتفهم فيه مطالب المتظاهرين من أهلنا في محافظة البصرة، فإننا نعرب عن أسفنا الشديد لتعرض القنصلية الإيرانية في البصرة لهجوم من قبل بعض المتظاهرين، ونعد هذا العمل تطورا غير مرض لا ينسجم مع واجب الضيافة الوطنية للبعثات".

وأضاف أن "استهداف البعثات الدبلوماسية أمر مرفوض ويضر بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم ولا يرتبط بشعارات التظاهر ولا المطالبة بالخدمات والماء، لذا ندعو المتظاهرين إلى تجنب الإضرار بها ، كما وندعو الحكومة المركزية والمحلية إلى تعزيز حماية أمن البعثات الدبلوماسية في البصرة".

وأكدت القنصلية الإيرانية في البصرة، اليوم الجمعة، أنه تم حرق مقرها بالكامل، متسائلة "ما دخلنا نحن في أحداث العراق".

وفي وقت سابق من اليوم أضرمت مجموعات محتجين في البصرة جنوب العراق، النيران بمقر القنصلية الإيرانية في المدينة التي تشهد منذ أيام عدة تظاهرة احتجاجية حاشدة ضد السلطات العراقية.

وتشهد المحافظة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، أسفرت عن تدخل القوات الأمنية فيها، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

المصدر: RT