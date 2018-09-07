بوتين يلتقي خامنئي في طهران
الموقع الرسمي لعلي خامنئي
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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم لقاء مع القائد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي في طهران.
ونشر الموقع الرسمي لخامنئي صورا يظهر اللقاء بين الزعيم الروسي وقائد الثورة الإيرانية، دون شرح أي تفاصيل حول الاجتماع.
الموقع الرسمي لعلي خامنئي
وجاء هذا اللقاء بعد استقبال خامنئي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبحث اليوم بوتين وأردوغان ونظيرهما الإيراني حسن روحاني مسألة إدلب، آخر معقل للفصائل المسلحة في سوريا.
المصدر: وكالات
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