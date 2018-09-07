الضفة الغربية.. الجيش الاسرائيلي يقمع مسيرة بلعين

أصيب مواطنون بالاختناق الشديد، واحترقت عشرات الدونمات من أشجار الزيتون، خلال قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة بلعين الأسبوعية، التي انطلقت اليوم الجمعة.

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وانطلقت مسيرة بلعين، من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع العنصري الجديد، قرب منطقة أبو ليمون.

ورفعت المسيرة، التي دعت إليها اللجنة الشعبية، لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين شعار "وفاء للقدس وتنديدا بصفقة القرن".

وشارك فيها أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليين، ومتضامنين أجانب، وقام المتظاهرون عند وصولهم لبوابة الجدار الجديد، بطرق البوابة وكتابة الشعارات عليها.

وقامت القوات الإسرائيلية بتصوير المتظاهرين، من فوق الأبراج العسكرية، ومن قمم التلال بمحاذاة الجدار، ورشقوهم بالقنابل الصوتية، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابات بالاختناق الشديد، واحتراق عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون، في منطقة أبو ليمون، وسارع المتظاهرون ورجال الدفاع المدني الفلسطيني إلى إطفاء الحرائق المشتعلة.

وأكدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، على لسان منسقها الإعلامي، راتب أبو رحمة، على المشاركة الواسعة في الوقوف مع أهالي قرية الخان الأحمر وجبل الريسان، بشكل يومي، وتوسيع وتفعيل ظاهرة المقاومة الشعبية، في كافة المحافظات، لرفع مستوى أهمية ومكانة القدس، والمقدسات الإسلامية، وتنديدا بصفقة القرن.

المصدر: "وفا"