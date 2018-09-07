رئيس وزراء قطر السابق يستشهد بابن خلدون حول مراحل انهيار الدول ملمحا للخليج

نشر رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، سلسلة تغريدات على تويتر، تحدث فيها عن مقدمة ابن خلدون، في نهاية الدول، وأشار فيها إلى دول الخليج.

١-"عندما تنهار الدول يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون والمدّعون.. والكتبة والقوّالون.. والمغنون النشاز والشعراء النظّامون.. والمتصعلكون وضاربو المندل.. وقارعو الطبول والمتفيهقون.. وقارئو الكفّ والطالع والنازل.. والمتسيّسون والمدّاحون والهجّاؤون وعابرو السبيل والانتهازيون. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) September 6, 2018

ونشر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" قال في إحداها: إنه عندما تنهار الدول، يكثر المنجمون والمنافقون والمتسيسون والهجاؤون والانتهازيون، وتنكشف الأقنعة ويختلط الصدق بالكذب، والجهاد بالقتل، والناس يلوذون بالطوائف، ويتحول الصديق إلى عدو والعدو إلى صديق، ويعلو صوت الباطل، ويضيع صوت الحكماء في ضجيج الخطباء.

وأشاد بن جاسم، بمفهوم القومية والوطنية والعقيدة وأصول الدين، بمقدمة ابن خلدون التي قال فيها: "يتقاذف أهل البيت الواحد التهم بالعمالة والخيانة، وتحاك الدسائس والمؤامرات، وتكثر النصائح من القاصي والداني، ويصبح الكل في حالة تأهب وانتظار، ويتحول الوضع إلى مشروعات مهاجرين، ويتحول الوطن إلى محطة سفر".

٦-هذا ما قاله ابن خلدون في مقدمته عن أمور الدول وكيف تبدأ وكيف تنتهي لا سمح الله. وإني عندما أرى كل هذا الذي يحدث في وطننا العربي وبالأخص ما يجري اليوم في الخليج، لا أجد أصوب وأصدق مما قاله ابن خلدون رحمه الله. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) September 6, 2018

وختم تغريداته بالقول، إن هذا الكلام، قاله ابن خلدون في مقدمته، عن أمور الدول وكيف تبدأ وكيف تنتهي، مضيفا أنه عندما يرى كل هذه الأمور تجري في الوطن العربي، وبالأخص في دول الخليج، لا يجد أصدق وأصح مما قاله عالم الاجتماع ابن خلدون منذ عقود طويلة.

المصدر: "RT"