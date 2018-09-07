تحالف الفتح يطالب العبادي بالاستقالة فورا

طالب تحالف الفتح العراقي بقيادة هادي العامري رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان، بتقديم استقالته فورا بسبب فشله الواضح في إدارة جميع الملفات، على حد تعبيره.

ولوح التحالف البرلماني العراقي بالتوجه إلى البرلمان، في حال رفض العبادي تقديم استقالته، للشروع في إجراءات الإقالة، وفق الأطر القانونية التي يتيحها دستور البلاد.

وحول أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات في مدينة البصرة جنوب البلاد قال التحالف :" نحن على يقين أن ما جرى في البصرة من حرق للمقار الحزبية تحركه أجندات سعودية وأمريكية"، مضيفا أن "الهدف من هذه الأفعال دفعنا للتصادم مع أبناء شعبنا من المتظاهرين الذين يرفضون بالتأكيد هذه الممارسات الهمجية ".

وأضاف بيان التحالف البرلماني :" كما واجهنا مؤامرة الدواعش ومشروعهم التدميري فإننا سنواجه هذه الإرادة البغيضة التي تريد بشعبنا سوءا ولن تثنينا عن الاستمرار في منهجنا في البناء والإعمار.

المصدر: RT