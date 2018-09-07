مسؤول سوري: نحتاج أكثر من 15 مليون طن من الإسمنت سنويا لإعادة الإعمار

أعلن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب السوري، فارس الشهابي، أن سوريا بحاجة لأكثر من 15 مليون طن من الإسمنت سنويا، لعملية إعادة الإعمار.

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وقال الشهابي في حديث خاص، مع وكالة سبوتنيك، اليوم الجمعة، على هامش منتدى الأعمال السوري - الروسي، في إطار الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي: "نحن بحاجة إلى 15 مليون طن من الإسمنت سنويا، ننتج الآن 4 ملايين طن، وكنا ننتج في 2011، نحو 8 ملايين طن من الإسمنت، أتكلم هنا عن القطاعين الخاص والعام، وكانت شركات عالمية موجودة بسوريا إضافة إلى شركات الدولة".

ولفت إلى وجود فرص استثمار واعدة في قطاع الإسمنت.

وكشف أن إنتاج الإسمنت الآن موجود حصرا في 3 مناطق، هي طرطوس، عدرا والبادية، وأن سوريا حاليا بحاجة إلى معامل أكثر من ذلك.

وأكد الشهابي على أن بلاده بحاجة لتحديث خطوط الشركات الموجودة، بالإضافة إلى شركات جديدة، والأولويات كلها للشركات الروسية، وقال: لا نريد شركات حلف الناتو، إلا بشرط واحد، أن يدفع التعويضات عن دعمه للإرهاب والدمار، عند ذلك يمكن التعامل معهم، ولكن هم يراهنون على معركة أخرى، في إعادة الإعمار، يريدون إفشالنا وإفشال روسيا".

وانطلقت اليوم الجمعة، في العاصمة دمشق، أعمال الملتقى الاقتصادي السوري - الروسي، الذي ينظمه مجلس الأعمال السوري - الروسي، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين موسكو ودمشق، ويتزامن انعقاد هذا الملتقى، مع انطلاق الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي، الذي يشهد مشاركة روسية كبيرة ومتميزة، من خلال 40 شركة روسية، بالإضافة إلى أكثر من مئة شخصية اقتصادية.

المصدر: "سبوتنيك"