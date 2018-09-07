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مؤتمر صحفي لرؤساء روسيا وتركيا وإيران حول الوضع في سوريا

أخبار العالم العربي

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قمة طهران.. بوتين يؤكد حق الحكومة السورية في السيطرة على إدلب وأردوغان يدعو إلى هدنة

- روحاني: القمة بحثت التطورات الأخيرة في سوريا وكانت ناجحة ومثمرة

- روحاني: القمة جاءت في وقت تحاول فيه واشنطن اتهام دمشق باستخدام السلاح الكيميائي

- روحاني: ندعو الإرهابيين إلى وقف إطلاق النار والكف عن القتال فورا

- بوتين: روسيا وإيران وتركيا ستواصل جهودها لمحاربة الإرهاب وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية

- بوتين: من غير المقبول جعل الإرهابيين خارج الاستهداف بذريعة حماية المدنيين

- أردوغان: "منصة أستانا" وفرت أرضية راسخة للتسوية في سوريا

- أردوغان: الأخطاء في إدلب ستنعكس سلبا على جميع الأطراف

يتبع..

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مباشر..مؤتمر صحفي بعد قمة ثلاثية بين قادة روسيا وتركيا وإيران