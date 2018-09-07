مؤتمر صحفي لرؤساء روسيا وتركيا وإيران حول الوضع في سوريا
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- روحاني: القمة بحثت التطورات الأخيرة في سوريا وكانت ناجحة ومثمرة
- روحاني: القمة جاءت في وقت تحاول فيه واشنطن اتهام دمشق باستخدام السلاح الكيميائي
- روحاني: ندعو الإرهابيين إلى وقف إطلاق النار والكف عن القتال فورا
- بوتين: روسيا وإيران وتركيا ستواصل جهودها لمحاربة الإرهاب وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية
- بوتين: من غير المقبول جعل الإرهابيين خارج الاستهداف بذريعة حماية المدنيين
- أردوغان: "منصة أستانا" وفرت أرضية راسخة للتسوية في سوريا
- أردوغان: الأخطاء في إدلب ستنعكس سلبا على جميع الأطراف
يتبع..
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