بوتين: من غير المقبول التستر بحماية المدنيين لإنقاذ الإرهابيين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رفضه للمساعي الرامية لاستخدام مسألة حماية المدنيين في سوريا كأسلوب لإنقاذ الإرهابيين هناك.

وفي مؤتمر صحفي عقد في طهران عقب محادثات القمة الروسية الإيرانية التركية حول سوريا، قال بوتين: "نعتبر أنه من غير المقبول التستر بذريعة حماية المدنيين لإنقاذ الإرهابيين، وتكبيد خسائر للقوات الحكومية السورية".

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وأضاف أن هذا هو الهدف الكامن وراء محاولات اتهام دمشق باستخدام المواد السامة في إدلب، مشيرا إلى أن روسا تملك "أدلة دامغة تشير إلى تحضير المسلحين لهذه العمليات وهذه الاستفزازات".

وبهذا الصدد أورد بوتين أنه أخبر نظيريه الإيراني والتركي بالعمل الذي يقوم به الجانب الروسي في مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتابع قائلا إنه يعتبر انضمام فصائل من المعارضة المسلحة إلى جهود مبذولة على صعيد مكافحة الإرهاب أمرا "بالغ الأهمية"، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على تعزيز الثقة بين الأطراف السورية.

كما ذكر الرئيس الروسي أن زعماء الدول الثلاث بحثوا سير تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، "مع التركيز على مهام إطلاق اللجنة الدستورية، واتفقنا على دعم عمل الأمم المتحدة الخاص بتشكيلها من ممثلي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني".

كما أشار بوتين إلى أن اللجنة الدستورية مدعوة للوضع معايير لأنظمة الدولة في سوريا من شأنها ضمان الحياة الآمنة لجميع مواطني البلاد "في إطار دولة موحدة سيادية تحظى بسلامة أراضيها".

وذكر بوتين أن الدول الثلاث تعير اهتماما بالغا لتنسيق الجهود الرامية لتحسين الوضع الإنساني في سوريا وإنعاش اقتصادها وحل مشاكلها الاجتماعية الحادة.

يتبع..