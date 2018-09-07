مقتل رئيس أركان اللواء السابع في الجيش المصري (صور)

قتل رئيس أركان اللواء السابع في الجيش المصري العقيد أركان حرب أحمد الجعفري، أمس الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة في قوة عسكرية قرب جبل الحلال وسط سيناء.

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ووصل جثمان العقيد المصري، وفقا للإعلام المحلي اليوم الجمعة، إلى مسجد سيدي أحمدي، بقرية سحيم، التابعة لمركز السنطة، بمحافظة الغربية، لصلاة الجنازة عليه.

وأوضح رئيس مدينة السنطة اللواء ممدوح هجرس، أنه سيجري تنظيم جنازة عسكرية للعقيد المصري يتقدمها محافظ الغربية اللواء هشام السعيد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية