السعودية تنفي انتشار "الفراولة السريعة" بمدارسها

نفت اللجنة الوطنية السعودية لمكافحة المخدرات صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار ما يسمى "الفراولة السريعة" في مدارس المملكة واحتوائها على مواد مخدرة.

وأفاد المتحدث الرسمي للجنة السعودية، بندر الرميحي، بأن الأقراص التي تدور حولها الشائعات لا تحتوي على أي مادة مخدرة، وهي تستخدم كبديل للسكريات لمرضى السكري، وتتميز بتغيير طعم الأشياء الحمضية إلى سكريات.

وأوضح المسؤول السعودي أنه تبين بعد فحص عينات من الأقراص في المختبر، عدم احتوائها على أي مواد مخدرة، وأن مكوناتها عبارة عن نبتة تحتوي على بروتين ومادة أخرى "كراكولين" تعمل على تغيير طعم بعض أنواع الطعام الحامض وتحفز مناطق تذوق باللسان إلى الطعم الحلو، وأن جميع مكوناتها غير ضارة ولكن الإفراط في استخدامها هو ما يسبب الضرر، كأي منتج آخر.

المصدر: "الرياض" السعودية