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بالصور.. العثور على صواريخ تاو أمريكية وقنابل إسرائيلية في ريف القنيطرة

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بالصور.. العثور على صواريخ تاو أمريكية وقنابل إسرائيلية في ريف القنيطرةالعثور على كميات كبيرة من الأسلحة بينها صواريخ تاو أمريكية وقنابل إسرائيلية بريف القنيطرة
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عثر الجيش السوري على كميات كبيرة من الأسلحة والمواد الطبية، من بينها صواريخ تاو الأمريكية وقنابل إسرائيلية الصنع، من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة الجنوبي.

وخلال عمليات تمشيط القرى والبلدات التي تم تحريرها، عثر الجيش على صواريخ "تاو" أمريكية، وقنابل إسرائيلية الصنع، وراجمات صواريخ، ومناظر ليلية، وذخيرة متنوعة، وقواذف "أر بي جي" وهاون عيار 130 و80 مم، إضافة إلى كمية من المواد الطبية والأدوية من مخلفات الإرهابيين في قريتي الرفيد والبريقة بالريف الجنوبي للقنيطرة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأنه تم العثور على تجهيزات لجماعة "الخوذ البيضاء" من بينها دم اصطناعي، ومواد تجميلية، ومجسمات مصنوعة من البلاستيك تمثل أعضاء الجسم.

كما عثرت الجهات المختصة أمس الخميس في قريتي جباثا الخشب وبئر عجم بريف القنيطرة على صواريخ متنوعة، منها صاروخ ميلان صناعة ألمانية، وبنادق وذخائر متنوعة، وقذائف دبابات وهاون، وأجهزة بث فضائية، وأدوية ومعدات طبية متطورة.

المصدر: سانا

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