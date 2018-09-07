حفتر: طرابلس يجب أن تتحرر وأن لا تبقى في أيد عابثة

شدد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، على ضرورة أن تتحرر العاصمة طرابلس، وأن لا تبقى في أيد عابثة، لافتا في هذا السياق إلى أن الجيش لا يتحرك إلا بحسابات دقيقة.

وفي هذا الصدد أيضا، أكد حفتر "استحالة التنازل عن أي قطعة أرض في بلادنا، ناهيك عن العاصمة طرابلس".

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وكشف القائد العام للجيش الليبي أن أطرافا في طرابلس تتصل بالقيادة العامة، إلا أنه بحاجة للتعامل مع شخصيات موثوق بها.

وأعلن حفتر خلال اجتماع بالأعيان والمشايخ والمنسقين الاجتماعيين في ليبيا، أن 85% من سكان طرابلس والمناطق المحيطة بها مع الجيش الوطني الليبي.

وخلال تطرقه إلى الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف الأزمة الليبية في باريس والذي نص على الاحتكام إلى انتخابات جديدة، قال القائد العام للجيش الليبي: "نحن أول من يريد الانتخابات، لكن يجب أن تكون نزيهة، وإذا لم تكن نزيهة فسيقوم الجيش بعمل ضدها".

وحذر حفتر من قيام أطراف اجتمعت ضد الجيش بعمليات تزوير قبل وبعد الانتخابات، وقال إن هؤلاء يتقنون فنونها.

وشدد حفتر على أن الجيش الذي يقوده لديه وحدات في عدد كبير من مدن المنطقة الغربية، وأن كل القبائل الليبية المتواجدة على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية تؤيده.

المصدر: ليبيا الحدث