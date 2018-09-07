الجزائر.. جمال عبد الناصر وراء منع فيلم سينمائي؟!

اتخذت السلطات الجزائرية قرارا بمنع عرض فيلم يجسّد حياة أيقونة الثورة الجزائرية، بن مهيدي، لاحتوائه على مقاطع "تمس برموز الثورة".

ومن بين هذه المقاطع، مشهد يبرز مشادات عنيفة بين، بن مهيدي، والرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة.

وأظهر مقطع فيديو من الفيلم نشره الصحفي، السعيد بن سديرة، تلاسنا عنيفا بين بن بلة وبن مهيدي، حيث ردّ الأخير على طلب بن بلة بأن تكون للمقاومين المقيمين بالخارج صلاحيات أكبر بالقول: "ونحن الذين في داخل الجزائر، ما الذي نفعله؟ نطلب السلاح من العدو؟ مضت سنتان ولم ترسلوا لنا رصاصة واحدة، هلا شرحتم لنا ما الذي تقومون به؟ (...) أم حسبت نفسك زعيما فقط لأنك ارتشفت القهوة مع عبد الناصر؟".

ويعد المشهد المسرب سابقة في السينما الجزائرية التي لم تتناول في أفلامها الثورية القديمة الجوانب القاتمة للعلاقات التي كانت تجمع رموز ثورة التحرير، حيث ظلت هذه التفاصيل حبيسة كتب السير الذاتية، ومذكرات بعض من شاركوا في الثورة.

من جهته، أكد مدير "المركز الجزائري للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر" أن المركز يمنع تمويل وإنتاج أعمال تمس بالديانات أو بثورة نوفمبر ورموزها، وأن الملاحظات التي أبداها المركز صدرت من لجنة خبراء متخصصين ومؤرخين.

وأضاف المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الفيلم لا يستحق البث في ظل احتوائه على العديد من المغالطات التاريخية وتحريف للحقائق.

تجدر الإشارة إلى أنّ العربي بن مهيدي مناضل جزائري وأحد قادة الثورة الجزائرية، اعتقل وقتل تحت التعذيب سنة 1957.

المصدر: ALG24 + "الشروق" الجزائرية