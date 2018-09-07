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إلهام شاهين تدعو السوريين للعودة إلى وطنهم

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إلهام شاهين تدعو السوريين للعودة إلى وطنهمإلهام شاهين
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قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين إن تجدد معرض دمشق الدولي بدورته الثانية بعد سنين من الحرب يثبت حقيقة "الأمان والاستقرار والحياة الطبيعية" في سوريا.

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ودعت شاهين أمس الخميس خلال افتتاح المعرض كل السوريين الذين اضطرتهم ظروف الحرب لمغادرة بلدهم إلى العودة إليه للمشاركة في إعماره وتطويره بما اكتسبوه من خبرات.

وأشارت إلى رغبة العديد من الفنانين المصريين بالمشاركة في فعاليات المعرض، قائلة إن: "لسوريا موقعا خاصا في قلوب المصريين، والوحدة بين الشعوب لم ولن تتغير أبدا مهما تغيرت الظروف والسياسات".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس الدورة الـ 60 لمعرض دمشق الدولي تحت شعار "وعز الشرق أوله دمشق"، بحضور رسمي محلي وعربي ودولي، يتقدمه رئيس جمهورية أبخازيا راؤول خادجيمبا، وبمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية وعدد كبير من الشركات والفعاليات التجارية والصناعية.

المصدر: سانا

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