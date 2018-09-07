هيومن رايتس تنتقد رفض "النهضة" للمساواة بالإرث في تونس

انتقدت منظمة "هيومن رايتس" المدافعة عن حقوق الإنسان رفض حزب النهضة في تونس، الإصلاحات الاجتماعية التي اقترحتها لجنة رئاسية والتي تشمل المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.

وقالت هيومن رايتس في بيان لها أمس الخميس: "إن الرفض الرسمي الذي جاء في 26 أغسطس 2018 من النهضة، أحد الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس، لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث يشكل ضربة لحقوق المرأة في البلاد".

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وأكدت مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس، آمنة قلالي، على أن "رفض النهضة لهذا المقترح هو بمثابة الخيانة لحقوق التونسيات"، منددة بـ"بيانات غير محددة" للحزب متعلقة بموقفه من المساواة في الميراث.

وتابعت قلالي أن "رفض النهضة لهذا المقترح يعيق كذلك تصدر تونس لمكانة ريادية في هذا المجال في العالم العربي"، داعية "التقدميين في النهضة إلى أن يطالبوا بوضع حد لهذه القرارات الرجعية التي لا تنتصر لحقوق المرأة".

واقترحت اللجنة الرئاسية للحريات الفردية والمساواة في تونس في يونيو الماضي حزمة إصلاحات اجتماعية، منها إلغاء تجريم المثلية الجنسية، وإقرار المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.

وواجهت هذه المقترحات رفضا شديدا من قبل منظمات دينية وجهات سياسية تونسية، لا سيما حزب النهضة الإسلامي.

وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في منتصف أغسطس الماضي عن تقديم مشروع قانون للمساواة في الإرث للبرلمان. وينص مشروع القانون المقترح على أن تكون المساواة مبدأ عاما، مع إمكان ألا يعتمدها المواطنون لأسباب دينية.

المصدر: أ ف ب