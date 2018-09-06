إدلب معركة اللا ممنوع.. فصائل تتوعد بمفاجآت قريبا !

توعد قيادي بفصيل مسلح في إدلب بما أسماه "معركة اللا ممنوع" في إدلب وذلك بعد يوم من شنه هجوما صاروخيا استهدف مناطق بريفي اللاذقية وطرطوس أدى لسقوط قتلى.

وقال القيادي الذي لا ينتمي فصيله لما يعرف بـ"الجبهة الوطنية للتحرير" في تسجيل وصل لـRT :" لدينا عتاد لم نكن نستخدمه من قبل نظرا للارتباطات الإقليمية ولكن الآن الوضع تغير ".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن مسلحي إدلب خرقوا نظام خفض التصعيد وأطلقوا قذائف صاروخية على مناطق عدة في ريفي حماة واللاذقية كصلنفة ( مرتان) و كنسبا ( 3 مرات) في تصعيد جديد مساء الأربعاء.

المصدر: RT