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زعيم "حراك الريف" ينهي إضرابه عن الطعام

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AFP FADEL SENNA
متظاهرون يحملون صورة قائد لـ "حراك الريف" ناصر الزفزافي (صورة من الأرشيف)
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أوقف زعيم "حراك الريف" في المغرب ناصر الزفزافي إضرابه عن الطعام بعدما تحقق مطلبه القاضي بوضع حد للزنزانة الانفرادية التي يتواجد بها منذ أشهر.

وقال المحامي محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف" في الدار البيضاء، في تصريح لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية، إن "الزفزافي أوقف فعلا إضرابه عن الطعام، وتم إرجاعه إلى الزنزانة حيث يتواجد باقي رفاقه في السجن".

وأضاف المحامي أنه سيلتقي الزفزافي غدا الجمعة للوقوف على معطيات أكثر.

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وسبق لناصر الزفزافي أن أعلن إضرابا عن الطعام حتى الموت احتجاجا على "المضايقات والتعذيب" في السجن، ومطالبا بنقله من الزنزانة الانفرادية إلى "زنزانة لائقة"، حيث يمكنه التواصل مع السجناء الآخرين.

يذكر، أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قضت في أواخر يونيو الماضي بإدانة القائد الميداني لاحتجاجات "حراك الريف" ناصر الزفزافي، و3 نشطاء آخرين بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وأصدرت حكما بسجن كل منهم 20 عاما.

المصدر: موقع "هسبريس"

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