الرئيس الإسرائيلي يهدد غزة بـ"ضربة شديدة وقاصمة" في حرب "قاسية"

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إن المعركة القادمة في قطاع غزة ستكون "مغايرة وأقسى من سابقتها".

جاءت تصريحات ريفلين أثناء جولة قام بها بمحاذاة قطاع غزة التقى خلالها جنودا من كتيبة الاستطلاع الصحراوية وفرقة غزة.

وتابع ريفلين إن تل أبيب "مصممة على الاستعداد لها وإن تحقق عنصر المفاجاة سنضرب العدو ضربة شديدة وقاصمة"، بحسب زعمه.

وتستمر احتجاجات الفلسطينيين في إطار "مسيرة العودة" على حدود قطاع غزة منذ أواخر مارس الماضي. وأسفرت المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 170 فلسطينيا وأصيب آلاف آخرون بجروح.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي إن إسقاط حركة "حماس" عسكريا، سيترتب عليه ثمن صعب، بما فيه إعادة احتلال قطاع غزة.

المصدر: موقع مكان