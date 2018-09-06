عشراوي: "قانون القومية" يمثل قمة العنصرية

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي في لقاء خاص مع آرتي، إن "قانون القومية" يمثل قمة العنصرية وهدفه تفريغ فلسطيـن من سكانها الأصليين.

وأكدت عشراوي أن موقف فلسطين الرسمي حيال عملية السلام لم يشهد تغييرا أما الدور الروسي في العملية فهو إيجابي وبإمكانه أن يكون أقوى وأكبر.

في موضوع الكونفدرالية قالت إن إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال يجب أن يتم قبل أي كونفدرالية.