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السفير الأمريكي لدى تل أبيب: الجولان ستبقى دائما تحت السيادة الإسرائيلية ولن تعاد إلى سوريا

أخبار العالم العربي

السفير الأمريكي لدى تل أبيب: الجولان ستبقى دائما تحت السيادة الإسرائيلية ولن تعاد إلى سوريا
Reuters
السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان
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قال السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان إن هضبة الجولان ستبقى دائما "تحت السيادة الإسرائيلية" ولن تعاد إلى سوريا.

وقال فريدمان في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه "لا يمكنه تخيل وضع لا تشكل فيه هضبة الجولان جزءا من إسرائيل إلى الأبد"، بحسب زعمه.
كما أكد فريدمان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مستبعدا أن تلغي أي إدارة أمريكية في المستقبل هذا القرار.

وتابع " التخلي عن الجولان كفيل بأن يضع إسرائيل في دوامة أمنية كبيرة.. لا يمكنني أن أفكر بشخص غير جدير بمثل هذه الجائزة أكثر من بشار الأسد.. أتوقع للوضع الراهن أن يبقى".

المصدر: وكالات

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