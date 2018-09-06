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المالية الأمريكية تعاقب 4 شخصيات و5 كيانات بينها شركة إماراتية لتعاونها مع سوريا

أخبار العالم العربي

المالية الأمريكية تعاقب 4 شخصيات و5 كيانات بينها شركة إماراتية لتعاونها مع سوريا
commons.wikimedia.org/ Sealy j
وزارة المالية الأمريكية
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 4 شخصيات و5 كيانات بينها شركة إماراتية بسبب تعاونها مع السلطات السورية.

وقالت وزارة المالية الأمريكية، في بيان أصدرته ليلة الخميس إنها أدرجت هذه الجهات في قائمتها للعقوبات بسبب أنشطتها الخاصة بـ"تنفيذ العمليات المالية وتوريدات الوقود والأسلحة للنظام السوري".

وتعليقا على هذه الخطوة، تعهد وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، في البيان، بأن "الولايات المتحدة ستواصل استهداف كل من ينفذ عمليات مالية مع نظام الأسد القاتل".  

يتبع...

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