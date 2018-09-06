المالية الأمريكية تعاقب 4 شخصيات و5 كيانات بينها في الإمارات ولبنان لتعاونها مع سوريا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 4 شخصيات و5 كيانات في سوريا ولبنان والإمارات بسبب تعاونها مع السلطات السورية.

وقالت وزارة المالية الأمريكية، في بيان أصدرته ليلة الخميس إنها أدرجت هذه الجهات في قائمتها للعقوبات بسبب أنشطتها الخاصة بـ"تنفيذ العمليات المالية وتوريدات الوقود والأسلحة للنظام السوري".

وتعليقا على هذه الخطوة، تعهد وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، في البيان، بأن "الولايات المتحدة ستواصل استهداف كل من ينفذ عمليات مالية مع نظام الأسد القاتل".

وأوضحت المالية الأمريكية أن العقوبات فرضت اليوم على شركة "Abar Petroleum" (مقرها في لبنان)، التي عملت على توريد النفط للموانئ السورية، وشركتي "Nasco Polymers" (مقرها في لبنان) و"Sonex Investments" (مقرها في الإمارات) لتغطية إيصال المنتجات النفطية إلى سوريا من خلال القيام بدور الوسيط في عملية نقلها، و"International Pipeline Construction" (مقرها الإمارات)، التي اسهمت في تنفيذ العمليات المالية للحكومة السورية، وكذلك شركة "Qatirji Company"(مقرها في سوريا)، التي اتهمتها الولايات المتحدة بتسهيل الاتجار بالنفط بين النظام السوري وتنظيم "داعش".

كما شملت العقوبات الأمريكية 3 مواطنين سوريين ولبنانيا لتعاونهم مع السلطات السورية في عمليات خاصة بتجارة النفط أو توريد الأسلحة.

المصدر: موقع المالية الأمريكية + RT