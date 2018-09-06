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مصر تستعد لـ"النجم الساطع" بحضور ضخم (صور)

أخبار العالم العربي

مصر تستعد لـ
EgyArmySpox/Facebook
القوات الخاصة المصرية والأمريكية
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تجري القوات المسلحة المصرية تدريبا مشتركا مع القوات الخاصة الأمريكية تحت اسم (النجم الساطع 2018) في الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر 2018.

وبدأت سلسلة تدريبات النجم الساطع في العام 1981 لكنها توقفت في العام 2009.

واستؤنفت التدريبات في العام الماضي، بمشاركة قوات مصرية وأمريكية، وتنفذ حاليا للعام الثاني على التوالي بمشاركة مصر وأمريكا واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا و16 دولة أخرى بصفة مراقب.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي أن إجراءات تدفق القوات إلى مصر استمرت خلال الأيام الماضية، حيث وصلت إلى عدد من القواعد الجوية رحلات لمختلف الدول وعلى متنها الأفراد والمعدات.

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وأشار إلى أنه تم تنفيذ تدريب لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من القوات الخاصة الأمريكية (SOFD-A)، وقوات الصاعقة المصرية لتوحيد المفاهيم العملياتية والتدريب على العمل الجماعي المشترك وتأهيل القوات لتنفيذ المراحل المستقبلية المخططة.

ويشمل التدريب حسب قوله، إلقاء المحاضرات النظرية والعملية في مكافحة الإرهاب وطرق تفكيك العبوات الناسفة والتدريب على أعمال الإبرار الجوي والبحري والغطس الهجومي والتأمين الطبي وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة، والتدريب على اقتحام بؤرة إرهابية.

وتتناول تدريبات (النجم الساطع 2018) التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة في ظل الحرب التقليدية وغير النظامية.

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المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

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