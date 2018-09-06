العاهل الأردني و الرئيس الفلبيني يتباحثان في قصر الحسينية

أجرى الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مباحثات مع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

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وتم التأكيد، خلال مباحثات، حضرها عدد من كبار المسؤولين في البلدين، في قصر الحسينية، على ضرورة تطوير التعاون بين الأردن والفلبين، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والسياحية والطاقة، والتعدين والعسكرية، وأهمية التنسيق والتشاور بين البلدين، حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المباحثات التطورات الراهنة في المنطقة، خصوصا عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث أكد العاهل الأردني على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

مشددا على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية، لمحاربة الإرهاب.

من جهته، أعرب دوتيرتي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التي تربطها بالأردن.

وتابع قائلا: "أود الإشارة إلى مخاوفنا من الإرهاب، حيث سنبحث مجالات التعاون العسكري والذي سيساعدنا كثيرا، وسيكون له أثر كبير في تعزيز الصداقة بيننا.

وعلى هامش زيارة الرئيس الفلبيني للمملكة والتي تعتبر الزيارة الأولى له، وقع البلدان عددا من مذكرات التفاهم.

فقد تم توقيع مذكرة تفاهم، بين الأردن والفلبين، حول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة الخارجية الفلبينية، وقعها وزيرا خارجية البلدين​​​.

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم، حول التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ووزارة الدفاع الوطني في الفلبين.

وذلك إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم، بين هيئة الاستثمار الأردنية، وهيئة الاستثمار الفلبينية، إضافة إلى مذكرة تفاهم، بين الهيئة البحرية الأردنية، وسلطة الصناعة البحرية الفلبينية

المصدر: "بترا"