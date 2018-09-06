العبادي يؤكد على أهمية انعقاد جلسة عاجلة للبرلمان

أكد رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، اليوم الخميس، على أهمية سرعة انعقاد جلسات مجلس النواب، وعدم تعطيله، والالتزام بالتوقيتات الدستورية لانجاز المهام الملقاة على عاتقه.

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وقال العبادي في بيان صحفي، نقله عنه مكتبه، وتلقت RT نسخة منه،"أبدي استعدادي للحضور إلى جلسة مجلس النواب، مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة أوضاع وحاجات محافظة البصرة العزيزة، والاجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن أهلها، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مجلس النواب الجديد إلى جلسة عاجلة، وأكد على ضرورة حضور رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، لمناقشة أزمة محافظة البصرة.

المصدر:RT