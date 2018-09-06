العثور على جثث 5 من أفراد عائلة واحدة يثير جدلا كبيرا في مصر
Reuters Amr Abdallah Dalsh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kr15
عثرت قوات أمن محافظة القليوبية في مصر على جثث أفراد أسرة كاملة متعفنة داخل مسكنهم بقرية الرملة، وتولت النيابة التحقيق في هذه الواقعة المريبة.
وتلقت الشرطة المصرية إخطارا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات، وبالفحص تبين وجود جثث 4 أطفال ووالدهم في حالة تعفن.
وأمرت النيابة بانتداب فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثث، كما عاين فريق من المعمل الجنائي موقع الحادث.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على مالك العقار لاستجوابه بعد العثور على الجثث، كما قامت القوات بغلق المسكن والتحفظ عليه.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)