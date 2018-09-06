 
مباشر
عاجل
مراسلنا: مجلس سوريا الديمقراطية يعلن عن تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

مسؤول أمني إماراتي: نخترق كل شيء في قطر!

أخبار العالم العربي

مسؤول أمني إماراتي: نخترق كل شيء في قطر!
Reuters Ahmed Jadallah
ضاحي خلفان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kr10

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن الإمارات مستمرة في اختراق دولة قطر معتبرا ذلك إجراء قانونيا.

وذكر خلفان في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "نحن ما كنا نخترق قطر..الآن نخترق كل شيء فيها.. اختراق تنظيم إرهابي من الأمور المباحة شرعا وقانونا".

ولفت المسؤول في تغريدة أخرى إلى أن لدى الإمارات خلافا مع ما وصفه "تنظيم الحمدين" (في إشارة إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم)، متهما القيادة القطرية بالسعي إلى "هدم الوطن العربي" في وقت ترغب فيه دول التحالف العربي في "ترسيخ الأمن القومي العربي".

وشدد خلفان على أن عودة قطر مع بقاء قيادتها الحالية في السلطة إلى مجلس التعاون الخليجي "جريمة"، مشيرا إلى "إصرار شعبي خليجي عربي" على عدم التعامل مع سلطات قطر وخاصة أمير البلاد تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

المصدر: CNN

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..ابنة شقيق سكريبال تتحدث عن الاتهامات المزعومة بوقوف روسيا وراء تسميمه