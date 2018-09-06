مسؤول أمني إماراتي: نخترق كل شيء في قطر!

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن الإمارات مستمرة في اختراق دولة قطر معتبرا ذلك إجراء قانونيا.

وذكر خلفان في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "نحن ما كنا نخترق قطر..الآن نخترق كل شيء فيها.. اختراق تنظيم إرهابي من الأمور المباحة شرعا وقانونا".

نحن ما كنا نخترق قطر..الآن بنخترق كل شئ فيها....اختراق تنظيم ارهابي من الامور المباحة شرعا وقانونا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

ولفت المسؤول في تغريدة أخرى إلى أن لدى الإمارات خلافا مع ما وصفه "تنظيم الحمدين" (في إشارة إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم)، متهما القيادة القطرية بالسعي إلى "هدم الوطن العربي" في وقت ترغب فيه دول التحالف العربي في "ترسيخ الأمن القومي العربي".

وشدد خلفان على أن عودة قطر مع بقاء قيادتها الحالية في السلطة إلى مجلس التعاون الخليجي "جريمة"، مشيرا إلى "إصرار شعبي خليجي عربي" على عدم التعامل مع سلطات قطر وخاصة أمير البلاد تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

المصدر: CNN