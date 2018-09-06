 
مباشر
عاجل
مراسلنا: مجلس سوريا الديمقراطية يعلن عن تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

إسرائيل تصد حزب الله بالخرسانة المسلحة!

أخبار العالم العربي

إسرائيل تصد حزب الله بالخرسانة المسلحة!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kr0x

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو، يظهر عملية تركيب جدار من الخرسانة المسلحة على الحدود مع لبنان.

ووصف أدرعي الأعمال الجارية على الحدود مع لبنان بأنها مشروع لإقامة حاجز هندسي أمني في هذه المنطقة الحدودية.

وفي إشارة ذات مغزى، لفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أن العمل على إقامة هذا "العائق" سيتواصل إلى أن يكتمل، حتى لو حاولت بعض الجهات وعلى رأسها حزب الله العمل ضده.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..ابنة شقيق سكريبال تتحدث عن الاتهامات المزعومة بوقوف روسيا وراء تسميمه