إسرائيل تصد حزب الله بالخرسانة المسلحة!

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو، يظهر عملية تركيب جدار من الخرسانة المسلحة على الحدود مع لبنان.

ووصف أدرعي الأعمال الجارية على الحدود مع لبنان بأنها مشروع لإقامة حاجز هندسي أمني في هذه المنطقة الحدودية.

#فيديو و #صىور | مشروع إنشاء #العائق_الهندسي_الأمني على حدود #إسرائيل مع #لبنان لتعزيز الأمن للمدى البعيد والحفاظ على السيادة الإسرائيلية وأمن مواطني الشمال. إنشاء العائق سيستمر حتى اتمامه حتّى إن حاولت بعض الجهات وعلى رأسها #حزب_الله الإرهابي تشويش ذلك pic.twitter.com/z6jj3rxZ3e — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 6, 2018

وفي إشارة ذات مغزى، لفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أن العمل على إقامة هذا "العائق" سيتواصل إلى أن يكتمل، حتى لو حاولت بعض الجهات وعلى رأسها حزب الله العمل ضده.

المصدر: تويتر