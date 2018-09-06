مقتل مدرب أمريكي جراء تحطم مروحية في الرياض

عاجل | #الحرس_الوطني: وفاة مدرب أمريكي الجنسية وإصابة الملازم أول طيار هشام بن عبدالعزيز آل الشيخ إثر حادث لطائرة عمودية أثناء التدريب في مطار خشم العان بـ #الرياض#الإخباريةpic.twitter.com/slAXhKOUGj