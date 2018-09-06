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مقتل مدرب أمريكي جراء تحطم مروحية في الرياض

أخبار العالم العربي

مقتل مدرب أمريكي جراء تحطم مروحية في الرياض
Lance Cpl. Zachary Ford/DVIDS
مروحية AH-6
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أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية عن مقتل مدرب أمريكي وإصابة ضابط سعودي جراء حادث وقع صباح اليوم لمروحية عسكرية في مطار خشم العان بالعاصمة الرياض.

يتبع..

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