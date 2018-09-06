مقتل مدرب أمريكي جراء تحطم مروحية في الرياض
Lance Cpl. Zachary Ford/DVIDS
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أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية عن مقتل مدرب أمريكي وإصابة ضابط سعودي جراء حادث وقع صباح اليوم لمروحية عسكرية في مطار خشم العان بالعاصمة الرياض.
عاجل | #الحرس_الوطني: وفاة مدرب أمريكي الجنسية وإصابة الملازم أول طيار هشام بن عبدالعزيز آل الشيخ إثر حادث لطائرة عمودية أثناء التدريب في مطار خشم العان بـ #الرياض#الإخباريةpic.twitter.com/slAXhKOUGj— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٦ سبتمبر ٢٠١٨
يتبع..
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