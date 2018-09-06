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تعليمات جديدة بخصوص أبناء الوافدين في السعودية

أخبار العالم العربي

تعليمات جديدة بخصوص أبناء الوافدين في السعودية
Reuters
أرشيف
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دعت إدارة جوازات منطقة عسير، الوافدين المقيمين لديها، إلى تسجيل "البصمة" للمرافقين أبناء الوافدين لمن بلغت أعمارهم ست سنوات فأكثر، مع ضرورة حصول كل مرافق على جواز مستقل.

وقال مدير جوازات منطقة عسير، اللواء سعد بن إبراهيم الخالدي، إنه يتعين على كل وافد لديه أبناء تجاوزت أعمارهم السادسة فأكثر، مراجعة أقرب إدارة للجوازات، وذلك لتسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لهم، حيث أن ذلك أصبح متطلبا لقبول الالتحاق بالدراسة للطلبة الجدد، وكذلك من شروط الانتقال من مرحلة دراسية لأخرى، والتنسيق مستمر مع إدارات التعليم في هذا الجانب.

وأشار الخالدي إلى ضرورة إصدار جوازات مستقلة للمرافقين، وعدم الاكتفاء بإضافتهم في جوازات والديهم، حيث تم ربط تجديد إقاماتهم بالحصول على جواز سفر مستقل.

المصدر: "سبق"

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