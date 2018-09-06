إيهود باراك: الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين فكرة جيدة

قال رئيس وزراء ووزير دفاع إسرائيل السابق إيهود باراك، إن الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية هي فكرة جيدة لصالح إسرائيل، ولكن بعد قيام دولة فلسطين.

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وأضاف باراك في حوار مع راديو إسرائيل، أن هناك بعض الآراء في إسرائيل تدعو إلى كونفدرالية ثلاثية الأبعاد أي بانضمام إسرائيل إلى اتحاد كونفدرالي بجانب فلسطين والأردن.

وحول قول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لن يشارك في الاتحاد الكونفدرالي، إلا إذا انضمت إليه إسرائيل، علق باراك قائلا: "عباس على حق، فالكونفدرالية لا تقوم إلا بوجود دول قائمة، فكيف يقوم اتحاد كونفدرالي فلسطيني مع الأردن، يجب أن يمر أولا بإقامة دولة فلسطينية".

وتابع: لست أهتم بمثل هذا الطرح البعيد جدا، وأنا أؤيد إقامة دولة فلسطينية...مسألة الكونفدرالية تتطلب موافقة الأردن والدولة الفلسطينية، لذا فإن الجانب العملي الآن هو إقامة الدولة الفلسطينية.

وختم باراك حديثه بالقول، إن الحكومة الإسرائيلية تسير نحو أمور غير عملية وتتخلى عن الأمور العملية، والجانب العملي الآن هو وضع حدود واضحة بين 85% من المستوطنات في الضفة الغربية وبين العمل في المستوطنات المعزولة التي تعتبر عبئا أمنيا، ولا علاقة لها بأمن إسرائيل.

المصدر: "خبرني" الأردنية