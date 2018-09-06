 
مباشر
عاجل
مراسلنا: مجلس سوريا الديمقراطية يعلن عن تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

إيهود باراك: الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين فكرة جيدة

أخبار العالم العربي

إيهود باراك: الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين فكرة جيدة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kr0k

 قال رئيس وزراء ووزير دفاع إسرائيل السابق إيهود باراك، إن الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية هي فكرة جيدة لصالح إسرائيل، ولكن بعد قيام دولة فلسطين.

إقرأ المزيد
العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني: كونفدرالية مع مين؟

وأضاف باراك في حوار مع راديو إسرائيل، أن هناك بعض الآراء في إسرائيل تدعو إلى كونفدرالية ثلاثية الأبعاد أي بانضمام إسرائيل إلى اتحاد كونفدرالي بجانب فلسطين والأردن.

وحول قول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لن يشارك في الاتحاد الكونفدرالي، إلا إذا انضمت إليه إسرائيل، علق باراك قائلا: "عباس على حق، فالكونفدرالية لا تقوم إلا بوجود دول قائمة، فكيف يقوم اتحاد كونفدرالي فلسطيني مع الأردن، يجب أن يمر أولا بإقامة دولة فلسطينية".

وتابع: لست أهتم بمثل هذا الطرح البعيد جدا، وأنا أؤيد إقامة دولة فلسطينية...مسألة الكونفدرالية تتطلب موافقة الأردن والدولة الفلسطينية، لذا فإن الجانب العملي الآن هو إقامة الدولة الفلسطينية.

وختم باراك حديثه بالقول، إن الحكومة الإسرائيلية تسير نحو أمور غير عملية وتتخلى عن الأمور العملية، والجانب العملي الآن هو وضع حدود واضحة بين 85% من المستوطنات في الضفة الغربية وبين العمل في المستوطنات المعزولة التي تعتبر عبئا أمنيا، ولا علاقة لها بأمن إسرائيل.

المصدر: "خبرني" الأردنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..ابنة شقيق سكريبال تتحدث عن الاتهامات المزعومة بوقوف روسيا وراء تسميمه