فريدمان: الجولان تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد

أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، عن اقتناعه بأن الجولان سيبقى إلى الأبد تحت سيطرة إسرائيل ولن يعاد إلى سوريا.

وقال فرديمان في مقابلة أجرتها معه صحيفة "إسرائيل هيوم" اليمينية ونشرت اليوم: "شخصيا لا أستطيع تخيل وضع يمكن فيه إعادة هضبة الجولان إلى سوريا. وبصراحة لا أستطيع تخيل وضع لا تكون فيه هضبة الجولان جزءا من إسرائيل إلى الأبد".

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كما تطرق فريدمان في المقابلة، إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مستبعدا أن يلغى هذا القرار في المستقبل.

ولمح الدبلوماسي الأمريكي، حسب وكالة "رويترز" بهذه التصريحات إلى إمكانية أن تستجيب الولايات المتحدة لمطالب إسرائيل بالاعتراف بسيادة الدولة العبرية على الجولان المحتل منذ 1967.

ولا تعترف الولايات المتحدة مع حكومات أجنبية أخرى بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وسبق أن قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون الذي زار إسرائيل في الشهر الماضي، إن موقف واشنطن لا يزال ثابتا في هذا الشأن.

المصدر: وكالات