عودة 960 لاجئا إلى سوريا من لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا بعودة 960 لاجئا (من بينهم 288 امرأة و490 طفلا) من لبنان إلى سوريا عبر معبري جديدة يابوس وتل كلخ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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وبهذا وصل العدد الإجمالي للسوريين الذين عادوا إلى بلادهم من الدول الأجنبية منذ الـ18 من شهر يوليو الماضي إلى 11.572 شخصا.

وأضاف المركز أن 507 سوريين عادوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا، وبينهم 44 شخصا إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

كما تمت إعادة إعمار 16 مسكنا، في كل من محافظات حماة (4) وحمص (5) ودير الزور (3) وريف دمشق (4)، بالإضافة إلى مدرسة واحدة (محافظة حماة) ومحطة لسحب المياه (درعا) و3 أبراج لضخ المياه (القنيطرة). وتم في محافظتي حمص والقنيطرة تدشين 7 مصانع قد تقدم 950 فرصة عمل.

هذا وقام الجانب الروسي أيضا بعملية إنسانية واحدة في محافظة حلب، حيث تم توزيع نحو طنين من المواد الغذائية بين السكان المحليين.

المصدر: المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا