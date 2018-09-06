نقل 26 معلما إثر حادثة شغب بمدرسة في الأردن

أكد مصدر أردني مطلع في تربية مدينة مادبا، أنه تم إصدار قرار بنقل 26 معلما، من مدرسة الفيصلية الثانوية للبنين، إلى مدارس أخرى تابعة لتربية مادبا.

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وأعلن المصدر أن قرار النقل، جاء بعد قيام طلاب مدرسة الفيصلية، بأعمال شغب نتج عنها تحطيم بعض أثاث ومقاعد وزجاج المدرسة، وإثر ذلك جرى نقل مدير المدرسة إلى مدرسة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن هناك لجان تحقيق وإجراءات أخرى لاحقة، سيتم اتخاذها بعد انتهاء لجان التحقيق من دورها.

وكشفت التحقيقات الأولية لوزارة التربية عن تساهل المعلمين في ضبط الطلبة، حسبما أعلن الوزير، عزمي محافظة، أمام مجلس النواب الأردني.



وقال محافظة، خلال جلسة صباحية لمجلس النواب يوم الأحد الماضي، إن القصة بدأت، عقب نقل مدير مدرسة الفيصلية، إلى مدرسة ماعين، بعد طلبه ذلك، لوجود مشاكل عشائرية، موضحا أن التململ ظهر على الطلاب في أول يوم من الموسم الدراسي، رفضا منهم لنقل المدير، إلا أن المعلمين لم يتدخلوا لضبطهم.

بهذا الصدد، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن "ما حدث في جامعة آل البيت، ومدرسة الفيصلية، من تجاوز على القانون، يعد أمرا خطيرا ومسيئا لمجتمعنا وقيمنا وللجامعات والمدارس".

مشهد يقيّم مستوى التخطيط والاستعداد لعام دراسي

الطالب في المدرسة صنيعه المعلمين

في نهاية الفيديو يرمي طالب برميلا على درج الطابق السفلي ويصيب طالبا في ظهره مباشرة ويسقط على وجهه

العقوبة : وضع ابناء الوزير وكبار مسؤولين الوزارة في هذه المدرسة ليظهر الاصلاح فورا#الاردن#مادباpic.twitter.com/Z2zTaLAQ37 — المدرب : عبدالله المُكحّل (@mukahhal1) 3 сентября 2018 г.

المصدر: وكالات