المغرب يحتجز جوازات سفر فرنسي وزوجته بسبب إهانتهما للعلم الوطني

قرر قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، سحب جواز سفر مواطن فرنسي مقيم في المغرب وزوجته، بسبب إهانتهما للعلم الوطني في فيديو منشور على شبكة الإنترنت.

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وتم تسجيل الفيديو، الذي يظهر فيه فرنسي يبلغ من العمر 61 سنة، وهو بصدد القيام بأفعال وإيحاءات تهين العلم المغربي، أثناء حفل زفاف المعني بالأمر، في مدينة مراكش.

ومن المنتظر أن يتم عرض المواطن الفرنسي وزوجته أمام النيابة العامة فور انتهاء مرحلة التحقيق معهما.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، قد أعلنت عن فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الثلاثاء، لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب.

المصدر" المغرب 24