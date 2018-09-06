السعودية تجرم السخرية على مواقع التواصل وتعاقب المخالفين!

فرضت المملكة العربية السعودية قانونا جديدا يجرم السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة السعودية على "تويتر" من "إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية".

وأكدت النيابة العامة السعودية على أن هذه الجريمة تصل عقوبتها لخمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين ريال.

كما نشرت النيابة تغريدة على صفحتها الرسمية جاء فيها: "من حق أي إنسان:

1- عدم القبض عليه، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها في الأنظمة المرعية.

2- لا يجوز التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

3- يجب أن تحدد السلطة المختصة كتابة مدة السجن أو التوقيف.

#النيابة_العامة

إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة تقنية :-

- جريمة معلوماتية تصل عقوبتها السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال". pic.twitter.com/lPfiDJJWcf — النيابة العامة (@bip_ksa) 3 сентября 2018 г.

#النيابة_العامة

من حق أي إنسان :-

1 - عدم القبض عليه، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه, إلا في الأحوال المنصوص عليها الأنظمة المرعية.

2- لا يجوز التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

3- يجب أن تحدد السلطة المختصة كتابة مدة السجن أو التوقيف. pic.twitter.com/CwrMlqOpRG — النيابة العامة (@bip_ksa) 4 сентября 2018 г.

المصدر: النيابة العامة السعودية