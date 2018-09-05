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انتهاء أزمة طائرة "الإمارات" المحتجزة في نيويورك

أخبار العالم العربي

انتهاء أزمة طائرة
Reuters Social Media
حالة الطوارئ بمطار جون كيندي الدولي في نيويورك
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أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية أن 19 شخصا على متن رحلة لشركة طيران الإمارات قادمة من دبي، أصيبوا بإعياء لدى هبوط الطائرة اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم مكتب رئيس بلدية نيويورك راؤول كونتريراس قوله إن 10 من المصابين الـ 19 على متن الرحلة رقم 203 التابعة لطيران الإمارات التي هبطت بمطار جون كيندي الدولي حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت غرينيتش)، نقلوا إلى المستشفى في حين رفض الـ 9 الآخرون تلقي العلاج.

بدورها، أفادت المتحدثة باسم طيران الإمارات بأن السلطات سمحت لجميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة بالمغادرة بحلول ظهر يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ثلاثة من الركاب وسبعة من أفراد الطاقم تلقوا العلاج بالمستشفى.

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وقالت: "أجريت فحوصات طبية إضافية لـ 9 ركاب في الموقع قرب الطائرة وغادروا بعد ذلك... وتم السماح لباقي الركاب بالمغادرة".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان في وقت سابق، إن نحو 100 شخص ممن كانوا على متن هذه الطائرة شعروا بأعراض مرضية، منها السعال والحمى.

وأفاد مسؤولون من هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي بأن الطائرة سحبت بعيدا عن صالة الوصول كي يتسنى لمسؤولي الطوارئ تقييم وضعهم الصحي.

المصدر: فرانس برس

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