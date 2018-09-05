رياض منصور لـRT: مقترح الكونفدرالية سيكون قابلا للنقاش بعد إنهاء الاحتلال
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قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في لقاء خاص مع قناة RT إن إقامة كونفيدرالية مع الأردن يمكن طرحها بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز استقلال دولة فلسطين.
- الكونفدرالية تتم بين دول مستقلة
- نأمل بانتقال المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل رسميا
- المجتمع الدولي يريد الاستقرار بولاية وكالة الأونروا والتي تستمدها من الجمعية العامة
- هناك إجماع دولي لإيجاد حلول للمسألة المالية للأونروا وأعتقد أنه سيتم القيام بذلك
- جميع الفصائل الفلسطينية متفقة على دور الأونروا ومواصلته لحين حل مشكلة اللاجئين
- قضايانا الداخلية هي شأن داخلي وواشنطن لا شأن لها بانتقاء من يقود الشعب الفلسطيني
- عباس لن يلتقي ترامب حتى ولو وجه له الدعوة خلال اجتماعات الجمعية العامة
- سيسعدنا قيام موسكو بتفعيل أطر جماعية كالرباعية مثلا لكسر جمود العملية السياسية
- علمنا بطرح روسيا عقد الرباعية اجتماعا على هامش الجمعية العامة ونحن ندعم ذلك
- أعتقد أن قرارات المجلس الوطني ستنفذ بنهاية المطاف بعد تنصل إسرائيل من التزاماتها
المصدر: RT
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