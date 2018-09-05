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رياض منصور لـRT: مقترح الكونفدرالية سيكون قابلا للنقاش بعد إنهاء الاحتلال

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قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في لقاء خاص مع قناة RT إن إقامة كونفيدرالية مع الأردن يمكن طرحها بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز استقلال دولة فلسطين.

  • الكونفدرالية تتم بين دول مستقلة
  • نأمل بانتقال المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل رسميا
  • المجتمع الدولي يريد الاستقرار بولاية وكالة الأونروا والتي تستمدها من الجمعية العامة
  • هناك إجماع دولي لإيجاد حلول للمسألة المالية للأونروا وأعتقد أنه سيتم القيام بذلك
  • جميع الفصائل الفلسطينية متفقة على دور الأونروا ومواصلته لحين حل مشكلة اللاجئين
  • قضايانا الداخلية هي شأن داخلي وواشنطن لا شأن لها بانتقاء من يقود الشعب الفلسطيني
  • عباس لن يلتقي ترامب حتى ولو وجه له الدعوة خلال اجتماعات الجمعية العامة
  • سيسعدنا قيام موسكو بتفعيل أطر جماعية كالرباعية مثلا لكسر جمود العملية السياسية
  • علمنا بطرح روسيا عقد الرباعية اجتماعا على هامش الجمعية العامة ونحن ندعم ذلك
  • أعتقد أن قرارات المجلس الوطني ستنفذ بنهاية المطاف بعد تنصل إسرائيل من التزاماتها

المصدر: RT

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