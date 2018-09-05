رياض منصور لـRT: مقترح الكونفدرالية سيكون قابلا للنقاش بعد إنهاء الاحتلال

قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في لقاء خاص مع قناة RT إن إقامة كونفيدرالية مع الأردن يمكن طرحها بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز استقلال دولة فلسطين.

الكونفدرالية تتم بين دول مستقلة

نأمل بانتقال المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل رسميا

المجتمع الدولي يريد الاستقرار بولاية وكالة الأونروا والتي تستمدها من الجمعية العامة

هناك إجماع دولي لإيجاد حلول للمسألة المالية للأونروا وأعتقد أنه سيتم القيام بذلك

جميع الفصائل الفلسطينية متفقة على دور الأونروا ومواصلته لحين حل مشكلة اللاجئين

قضايانا الداخلية هي شأن داخلي وواشنطن لا شأن لها بانتقاء من يقود الشعب الفلسطيني

عباس لن يلتقي ترامب حتى ولو وجه له الدعوة خلال اجتماعات الجمعية العامة

سيسعدنا قيام موسكو بتفعيل أطر جماعية كالرباعية مثلا لكسر جمود العملية السياسية

علمنا بطرح روسيا عقد الرباعية اجتماعا على هامش الجمعية العامة ونحن ندعم ذلك

أعتقد أن قرارات المجلس الوطني ستنفذ بنهاية المطاف بعد تنصل إسرائيل من التزاماتها

المصدر: RT