الخارجية الفلسطينية: سنفتح سفارتنا لدى باراغواي

أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها اتخذت قرارا بفتح سفارة لها لدى باراغواي إثر تلبية الأخيرة طلب الجانب الفلسطيني بإعادة سفارتها في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارته، أن "دولة فلسطين قررت أن تفتح سفارة لها فورا في أسونسيون، تقديرا لموقف حكومة باراغواي وتنفيذا للتعهد الذي أعطاه".

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يجري تطبيقه بناء على تعليمات من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، و"تقديرا لهذا الموقف المبدئي المشرف الذي اتخذته حكومة باراغواي".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن المالكي سيتابع هذا القرار فورا مع نظيره، وزير خارجية باراغواي، لويس ألبيرتو كاستيليوني، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذه.

وسبق أن أعلن كاستيليوني، الأربعاء، أن حكومة بلاده اتخذت قرارا بإعادة سفارتها لدى إسرائيل من القدس إلى تل أبيب للإسهام في الجهود الرامية لإيجاد حل "عادل ومستدام" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بدورها، قالت الخارجية الفلسطينية إن هذه الخطوة جاءت بموجب اتفاق بعيد عن وسائل الإعلام بين المالكي ورئيس باراغواي الجديد، ماريو عبدو بينيتيس، خلال مراسم تنصيبه.

المصدر: موقع الخارجية الفلسطينية + وكالات