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الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

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الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون
Reuters
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تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الأربعاء، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي على نجران، جنوب غربي المملكة.

ومن جانبها أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن صاروخ "بدر1" الباليستي أصاب معسكرا للحرس الوطني السعودي في نجران.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية حتى الآن 189 صاروخا.

المصدر: "سبوتنيك"

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