الأسد يصدر مرسوما يتعلق بخدمة العلم في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما جمهوريا، شمل إضافة تعديل جديد على قانون خدمة العلم في سوريا.

وبحسب المرسوم الجديد "أعفى القرار المواطنين الحاصلين على إعفاء من خدمة العلم، من الحصول على موافقة السفر من مديرية التجنيد العامة".

ونشرت وزارة الدفاع السورية مطلع العام الجاري، قرارا تضمن شروط تأجيل المكلفين دراسيا، من الحائزين على شروط التأجيل المحددة بالمادة "10" من قانون خدمة العلم.

ومن أهم ما تضمنه القرار، ألا يكون الشاب قد تجاوز السن القانونية المحددة لدراسته أي 22 عاما.

المصدر: رئاسة الجمهورية السورية