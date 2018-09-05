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مقتل جنديين في اشتباكات غربي العراق

أخبار العالم العربي

مقتل جنديين في اشتباكات غربي العراق
Reuters Thaier Al-Sudani
القوات العراقية المسلحة
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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل جنديين وإصابة آخرين نتيجة اشتباكات اندلعت مع عناصر إرهابية غربي العراق.

وأضاف المراسل، نقلا عن مصدر أمني، أن أحد المسلحين فجر نفسه شمال بحيرة الرزازة الواقعة بين محافظتي كربلاء والأنبار ما تسبب بسقوط ضحايا في صفوف القوات الأمنية.

وتابع أن القوات الأمنية أكدت في وقت لاحق أن الوضع تحت السيطرة، بعد إحباط الهجوم.

المصدر: RT

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