العاهل الأردني: كونفدرالية مع مين؟

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، "نسمع كل عام عن موضوع الكونفدرالية، وجوابي، كونفدرالية مع مين؟ هذا خط أحمر بالنسبة للأردن.

وأضاف الملك الأردني خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي بعدد من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى:" الكل يعلم موقف الأردن القوي والشجاع في هذا الموضوع، وليس عندي خوف في هذا الاتجاه".

وتابع :"كان لي الشرف أن أخدم معكم، وبدأت مسيرتي العسكرية في لواء 40/ لواء الله، وليس عندي خوف من أي مؤامرة على الأردن من وضع القضية الفلسطينية.. لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وأي طرح خارج هذا الإطار لا قيمة له".

المصدر: وسائل إعلام أردنية