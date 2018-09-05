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عمار الأسد لـ "RT" : ماضون في العمل العسكري لتطهير إدلب

أخبار العالم العربي

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قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري (البرلمان)، إن العمل العسكري في إدلب بدعم من الحلفاء الروس أمر طبيعي، ويأتي في سياق تطهير إدلب من آخر معاقل"جبهة النصرة".

وأضاف البرلماني السوري في حوار مع قناة "RT"، اليوم الأربعاء، أن وجود "جبهة النصر" في إدلب هو أكبر عقبة أمام تسوية الأزمة السورية، وأفعالهم تدل على ذلك. 

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت اليوم أن 4 من طائراتها شنّت أمس ضربات بذخيرة فائقة الدقة على مواقع النصرة في إدلب، مشيرة إلى أنها الطائرات استهدفت فقط مواقع الإرهابيين وتفادت المدنيين. 

المصدر: RT

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