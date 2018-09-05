السلطات الأمريكية تحجر على ركاب طائرة إماراتية في نيويورك

أعلنت السلطات الأمريكية، الحجر على ركاب طائرة إماراتية بعد وصولها إلى مطار نيويورك قادمة من دبي، بعد أن اشتكى ركابها من أعراض مرضية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رحلة نفذتها خطوط الإمارات تحمل الرقم 203 وصلت إلى الولايات المتحدة في الساعة 8:50 بالتوقيت المحلي، وتقرر الحجر على الركاب بعدما أعرب كابتن الطائرة عن مخاوفه بأن لدى الركاب أعراض الحمى.

BREAKING: An Emirates A380 in quarantine at JFK Airport right now awaiting CDC officials after about 100 passengers became ill with fevers over 100 degrees and coughing. Flight 203 had just arrived from Dubai. pic.twitter.com/lyUgNbMaEW — Sam Sweeney (@SweeneyABC) September 5, 2018

وأضافت أن نحو 100 من ركاب الطائرة اشتكو من أعراض مرضية، فيما ذكرت الخطوط الإماراتية أن عدد الأشخاص المرضى يبلغ 10 ركاب فقط.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority. — Emirates Airline (@emirates) September 5, 2018

وأشارت إلى أن مسؤولين من الشرطة ومركز الأمراض والوقاية يقومون الآن بتفقد ركاب الطائرة الإماراتية.

المصدر: وكالات