فصائل في الحشد تحذر من "مؤامرة أمريكية سعودية" لتشكيل حكومة ضعيفة في العراق

حذّر فريق من عدة فصائل عراقية تابعة للحشد الشعبي، من أن "واشنطن تقود مؤامرة مع السعودية لتشكيل حكومة عراقية ضعيفة"، مؤكدة أن الحشد على استعداد تام لإحباط المؤامرات.

وورد في بيان للفصائل صدر الثلاثاء، وحصلت RT على نسخة منه: "نحن على أهبة الاستعداد لإحباط التدخلات الخارجية وسنتدخل في اللحظة المناسبة لتجريد المتآمرين من أدواتهم"، داعية "حزب الدعوة إلى وضع حد للتصرفات اللامسؤولة لبعض قياداته التي انغمست في المؤامرات الخارجية".

ودعت الفصائل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى قول كلمته "المدوية" في وجه المؤامرات الخبيثة التي تحاك مؤخرا، مشيدة بدور المرجعية الدينية ووصفتها بأنها "صمام أمان وملاذ لكل العراقيين"، محذرة العراقيين من أن "مستقبلهم يمر بمنعطف خطير يجب تلافيه قبل الندم".

المصدر: RT